Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Это первая беседа между двумя президентами. По словам Пескова, инициатива исходила от Зеленского. Главы двух государств договорились о на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц» и обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате, уточнил Песков.

Ранее Путин отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры в Минске, назвав его интересным. Зеленский предлагал встретиться с ним при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции и «обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе».