В ИКМО «Дворцовый округ» зарегистрировали независимых кандидатов

ИКМО «Дворцовый округ» 11 июля допустила на выборы девять кандидатов команды Натальи Грязневич, которой ранее отказали в регистрации.

В четверг, 11 июля, в избирательной комиссии МО «Дворцовый округ» прошло заседание, на котором зарегистрировали девять независимых кандидатов, сообщила представитель проекта «Объединенные демократы» Наталья Грязневич. В документах оппозиционеров недостатки не обнаружили. Собеседница сравнила два заседания комиссии – 10 и 11 июля. То, как по-разному ИКМО рассмотрела вопрос о допуске кандидатов, показывает нарушения в комиссии и политический заказ, считает Грязневич.

«Я считаю, что решение по мне, видимо, было какое-то политическое», – поделилась с ЗАКС.Ру мнением Грязневич, которую 10 июля не допустили до избирательной гонки. По мнению самовыдвиженки, решение по ней было «топорным, принималось наспех, и нужно было срочно найти основания для снятия». «Я, видимо, представляю для них какую-то опасность», – резюмировала собеседница.

Грязневич 11 июля подала жалобу в Горизбирком и надеется на регистрацию кандидатом. При отрицательном исходе она собирается подавать в суд на ИКМО – шансы на проигрыш, по мнению собеседницы, минимальны.

В регистрации Грязневич кандидатом ИКМО «Дворцовый округ» 10 июля отказала. Всего за несколько часов комиссия изменила свое решение о подлинности адресов избирателей, поддержавших подписями самовыдвиженку.