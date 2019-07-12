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10:21

В Екатеринбурге полиция проводит обыски у участников протестов против возведения храма

фото ЗакС политика В Екатеринбурге полиция проводит обыски у участников протестов против возведения храма

Екатеринбургские правоохранители проводят обыски у демонстрантов, участвовавших в протестах против возведения храма в центре города, поделился с "МБХ медиа" правозащитник Никита Томилов.

"Обыски проходят у Максима Корчемкина и Татьяны Маркиной. Конкретных данных о том, с чем связаны следственные действия, пока нет", - отметил он.

Источники Znak.com информацию подтвердили, уточнив, что следственные мероприятия проводят УФСБ и СУ СК по Свердловской области по делу о массовых беспорядках после протестов в сквере. Дело было возбуждено в июне и до сих пор в нем не было никаких подозреваемых.

Напомним, недовольство екатеринбуржцев строительством религиозного объекта спровоцировало массовые протесты в середине мая. За неделю были задержаны около сотни человек, несколько десятков оштрафовали и арестовали.

Не так давно выяснилось, что Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства святыни в сквере у Театра драмы.

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