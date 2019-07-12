Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:51

Тихонову тревожат сведения о возможной установке забора на пешеходной части Невского проспекта

фото ЗакС политика Тихонову тревожат сведения о возможной установке забора на пешеходной части Невского проспекта

Петербургский парламентарий, представляющая фракцию "Справедливая Россия" в ЗакСе, кандидат в губернаторы Надежда Тихонова обратилась в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и ГИБДД с просьбой объяснить появившуюся информацию об отделении пешеходной части Невского проспекта от автомобильной посредством забора.

Данными сведениями поделились с эсером защитники парка на Смоленке, услышавшие эту новость от представителя КРТИ во время совещания КГА, посвященного благоустройству Новосмоленской набережной.

Установить забор собираются якобы в целях защиты пешеходов от автотранспорта.

Тихонова настаивает, что инициатива требует обязательного общественного обсуждения как минимум потому, что Невский проспект является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому любая строительная деятельность на нем должна быть согласована различными инстанциями.

Возведение ограждения - изуродует исторический центр города, полагает эсер. В качестве альтернативы она предлагает ограничить скорость движения авто по Невскому, установить камеры наблюдения и соответствующие дорожные знаки, а также создать искусственные неровности - в частности, на переходах.

"Планы по возведению заборов на исторических петербургских магистралях вызывают тревогу и озабоченность жителей Санкт-Петербурга и профессионального сообщества на предмет их обоснованности", - переживает Тихонова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:46 Замгенпрокурора РФ Малиновский подал в отставку

11:16 СК возбудил дело против главы района в Иркутской области из-за его действий при наводнении

10:51 Тихонову тревожат сведения о возможной установке забора на пешеходной части Невского проспекта

10:21 В Екатеринбурге полиция проводит обыски у участников протестов против возведения храма

9:56 Замглавы ПФР Иванов признался в получении взятки

9:30 В правительстве согласились, что уничтожать санкционные продукты - неправильно   1

11 июля, 20:59 Инициативная группа «Граждане за настоящие выборы» займется предложениями по реформе выборов

11 июля, 20:54 Суд арестовал более 100 млн акций Абызова

11 июля, 20:40 Муниципал: Четырех сторонников Навального не зарегистрировали в ИКМО «Смольнинское»   1

11 июля, 20:34 СМИ: Следком может возбудить уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян

11 июля, 20:27 Министр ЖКХ: В ближайшее время от отключений горячей воды летом не избавимся   1

11 июля, 20:04 Муниципал: В ИКМО «Дворцовый округ» зарегистрировали независимых кандидатов   1

11 июля, 19:59 Псковская журналиста Прокопьева пожаловалась в Генпрокуратуру на включение в список террористов

11 июля, 19:48 Муниципал: Вахтер муниципалитета «Георгиевский» планирует стать депутатом   1

11 июля, 19:47 Горизбирком решил создать 92 «дачных» избирательных участка в Ленинградской и Псковской областях   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.