Замгенпрокурора РФ Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский написал заявление по собственному уходу с занимаемого поста, передает РИА "Новости".

Источники агентства поделились, что причиной, послужившей поводом для отставки, стало ухудшение здоровья 67-летнего госслужащего. Малиновский - уже второй зам Юрия Чайки, покидающий свой пост: до него ушел 68-летний Иван Сыдорук.

Малиновский работал в органах прокуратуры начиная с 1976 года. Известность получил после дела о подпольных казино в Подмосковье, которые якобы "курировали" прокуроры. Именно Малиновский отменял постановления СК о возбуждении уголовных дел против подмосковных прокуроров, фигурировавших в разбирательстве, находя всякий раз какие-то нарушения. Дело в итоге так и не дошло до суда.