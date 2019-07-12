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Муниципал

11:57

Председатель ИКМО «Измайловское» допустил возможность обращения в правоохранительные органы из-за «поддельных» подписей оппозиционера

фото ЗакС политика Председатель ИКМО «Измайловское» допустил возможность обращения в правоохранительные органы из-за «поддельных» подписей оппозиционера

Избирательная комиссия муниципального образования «Измайловское» 11 июля отказала в регистрации кандидатами в депутаты оппозиционерам Александру Кирпичеву, Валерию Шапошникову и Сергею Харитонову, которые шли на выборы самовыдвиженцами.

Кирпичев предоставил ЗАКС.Ру видео- и аудиозаписи заседания ИКМО. На них слышно, что председатель комиссии Александр Гарбузов указывает выдвиженцем на якобы поддельные подписи, которые оставили в их поддержку соседи. Отказывая Харитонову, Гарбузов рассуждает о возможной уголовной или административной ответственности:

- Коллеги, по этому факту стоит подумать, обращаться ли в правоохранительные органы с целью проведения проверки сведений о подделке подписей избирателей на предмет наличия состава преступления или правонарушения.

По словам Кирпичева, у комиссии предвзятое отношение к их команде. Он не верит, что кто-то из троих самовыдвиженцев мог подделать документы.

-  Это абсолютно исключено. Чтобы минимизировать претензии со стороны избирательной комиссии, мы специально собирали подписи в одном доме. Это дом, в котором я живу. И мы ходили втроем, люди подписывались сразу за троих. Когда я говорю [о причинах отказа ИКМО] подписантам, это очень сильно возмущает людей, - заявил ЗАКС.Ру самовыдвиженец.

Председатель ИКМО Гарбузов давать комментарии по телефону отказался.

Также Кирпичев рассказал ЗАКС.Ру, что, по его информации, накануне заседания комиссии неизвестные просили у соседей отозвать подписи в его поддержку, называя его «фашистом»:

- Мне звонили соседи и рассказывали, что к ним приходили неустановленные лица, называли меня фашистом и настойчиво требовали отозвать подписи. Они при этом показывали скриншоты моей страницы «ВКонтакте». Я когда-то написал там пост про выставку «Россия – моя история». Там я выложил фотографию фюрера, а свастику на руке у Гитлера заделал знаком Роскомнадзора. А они его по ошибке принимают за свастику.

Напомним, в ноябре 2018 года руководство МО «Измайловское» обвинило команду Кирпичева в «мошенничестве». В официальной группе муниципалитета «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что группа лиц ходит по квартирам и предлагает свою помощь «с целью выявления одиноких граждан и пустующих в рабочее время квартир с целью проникновения». По словам Кирпичева, муниципалы были недовольны тем, что активисты проводили соцопрос жителей о работе местных руководителей.

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15:28    
Если пойдёте в суд, то требуйте суд[цензура]ю экспертизу подписей.
В суд также могут придти подписанты и опознать свои подписи.
Поэтому поводу есть решение Конституционного суда.
Нашей команде в 2009 году отказали в регистрации. Все подписи, которые поставили одни и те же граждане в поддержку пяти кандидатам, тогда признали поддельными. Судились два года :). Параллельно организовали проверку МВД России, которая подтвердила подлинность подписей при помощи поквартирного обхода и личных письменных заявлений граждан.
Результат: 1)эксперта Воробьёву, которая за один вечер в МО Гагаринское проверяла по 300 подписей признали виновной в халатности и лишили квартальной премии (наказание слабое за истечением срока давности); 2) Конституционный суд указал, что результаты проверки подписей привлекаемым на выборах экспертом не являются безапелляционным приговором. Заключение эксперта по подписям можно оспорить, а суд должен заслушивать свидетелей, т.е. граждан, которые подписи ставили в поддержку кандидатов.
Воробьёву тогда отстранили от участия в проверке подписей. Однако в 2016 году она всплыла в Ленинградской области, вероятно, теперь снова химичит в Санкт-Петербурге.

12:57    
Ну, если соседи все как на подбор проверенные и неподкупные - повезло. А если кто-то за 30 тыс, скажем, согласится сказать, что не подписывал... попали ребята. А 30-ка для для бюджета штаба ЕдРа на вынос троих кандидатов - копейки

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