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12:16

Члену "Голоса" Удоту запретили посещать митинги и гулять в вечернее время

фото ЗакС политика Члену "Голоса" Удоту запретили посещать митинги и гулять в вечернее время

Химкинский горсуд ужесточил меру пресечения сопредседателю движения "Голос" Роману Удоту, которого обвиняют в угрозе убийством, поделился с "МБХ медиа" его адвокат Максим Пашков.

Мерой пресечения для общественника остается запрет на совершение определенных действий: в частности, посещать митинги и время, в которое фигурант дела может пребывать вне дома - с 20:00 до 7:00. Ранее часы были иными - с 23:00 до 6:00.

"Ему продлили меру пресечения, добавив два пункта, я её обжаловал уже. Когда будет следующее рассмотрение, пока неизвестно. Заседание прошло очень зажигательно: дознаватель, когда обосновывал меру пресечения, выглядел как фанат ФК „Спартак“ — то краснел, то бледнел. Толком ни на один вопрос не ответил. А суд как всегда", - рассказал Пашков.

Ранее Удоту отменили домашний арест.

Столичные полицейские задержали Удота 20 мая, вероятнее всего, из-за его стычки с журналистами НТВ. В ходе конфликта Удоту не понравилось, что его фиксируют на видеокамеру в телефоне без его согласия. Он вырвал гаджет из рук снимавшей его корреспондентки телеканала, что впоследствии и "зачлось" ему как кража мобильного устройства. Кроме того, ему вменяется угроза убийством, якобы озвученная им в ходе инцидента.

Движение "Голос" занимается независимым наблюдением за выборами.

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