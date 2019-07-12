Защитница Муринского парка пикетирует против вырубки деревьев

У огороженной забором строительной площадки в Муринском парке одна из активисток, выступающих в защиту зеленой зоны, встала в одиночный пикет, протестуя против вырубки деревьев на участке площадью 1,8 га.

На прячущейся за забором территории ООО "Анна Нова" собирается возвести вторую очередь коммерческого спорткомплекса.

Ранее три кандидата в губернаторы Петербурга Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова обратились к своему сопернику по выборам, врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить вырубку деревьев и перенести строительство спортобъекта на другое место.

9 июля у забора в Муринском парке состоялся народный сход жителей Калининского района. К месту его проведения пригнали сотрудников полиции и ОМОН.

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