«Яблочника» Первовского со второй попытки зарегистрировали кандидатом в депутаты МО «Сампсониевское»

Выдвиженец от партии «Яблоко» Владимир Первовский утром 12 июля получил решение ТИК № 22 о регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета МО «Сампсониевсое». Накануне Горзибирком отменил решение территориальной комиссии об отказе в его регистрации.

- У меня на руках решение ТИК. Удостоверение кандидата мне еще не выдали и не сказали, когда выдадут, - отметил Первовский в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Кандидат признался, что ожидал от комиссии повторного отказа. Он предполагает, что его спасли огласка и вмешательство представителей Центризбиркома.

Ранее «яблочник», идущий на выборы при поддержке петербургского штаба Навального, рассказал, что ТИК №22 «потеряла» копию его диплома и из-за этого отказала ему в регистрации.

Напомним, полономочия ИКМО «Сампосониевское» были переданы ТИК №22 по ходу периода выдвижения кандидатов. Причиной для этого послужили многочисленные жалобы на «фейковые» очереди и медленную работу комиссии.