ГИК расформирует окружные избиркомы, организующие выборы в МО №75 и "Балканский"

На сегодняшнем заседании Центризбиркома глава ГИК Виктор Миненко пообещал, что 6 окружных избиркомов, организующих выборы в МО №75 и "Балканский", будут упразднены. Их полномочия делегируют ТИК №29.

Данное решение, отмечается в паблике "Новости Купчино", связано с тем, что на данные комиссии поступило большое количество жалоб.

Среди них, в частности, указывается, что на протяжении двух недель вся документация, поступившая в них, хранилась в кабинете депутата Госдумы Михаила Романова, чей офис располагается в стенах райадминистрации - там же, где и комиссии. Помощники народного избранника руководят деятельностью советов, состоящих в том числе из сотрудников МО "Георгиевский".

Комиссии скрывают документы, а, например, 224 и 225 и вовсе потеряли подписные листы выдвиженцев.

Без законных оснований отказано в регистрации 18 кандидатам от Партии Роста.

Помимо прочего, чиновники затягивают процесс рассмотрения жалоб на отказ в регистрации мундепами.

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