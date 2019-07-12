Подозреваемого во взятках замглавы ПФР Иванова отправили под арест

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении "особо крупных" взяток, передает "Интерфакс".

Прокурор ходатайствовал о более "мягкой" мере пресечения - домашнем аресте.

Следователи полагают, что чиновник с 2017 по 2019 год получил от IT-компании "Техносерв" не менее 4,4 млн рублей.

Ранее Иванов, которого задержали днем ранее, 11 июля, признался в получении взяток. "Коммерсант", ссылаясь на собственных информаторов, пишет, что замглавы ПФР мог получать не одну, а несколько взяток.