Песков пояснил, почему следует и дальше уничтожать "санкционку"

Власти пока не откажутся от уничтожения санкционных продуктов, пригодных для употребления в пищу, известил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предложение, озвученное ранее вице-премьером Алексеем Гордеевым о неправильности применения товаров не по назначению, - на данный момент не более чем "экспертная дискуссия".

"Здесь важно, чтобы санкционные продукты оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотреблений. Как администрировать это - вопрос. Именно поэтому происходит уничтожение продукции, а не использование в каких-либо других целях", - подчеркнул Песков.

Гордеев, напомним, заявил, что уничтожать "запрещенные" продукты питания следует прекратить, в связи с чем следует проработать этот вопрос на правовом поле.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.