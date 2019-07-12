Спецкора "Новой газеты" Азара оштрафовали за марш в поддержку Голунова в Москве

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал специального корреспондента «Новой газеты» на 20 тысяч рублей за участие в марше 12 июня в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Новая газета».

Протокол был составлен по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (создание помех движению пешеходов при участии в несанкционированной акции). Изначально Азар входил в состав инициаторов марша, но накануне, когда дело в отношении Голунова было закрыто, он вышел оттуда из-за неготовности согласовывать акцию с мэрией Москвы.

Суд счел, что Азар знал о несогласованности митинга и «не прекратил в нем участия, мешая движению пешеходов». Смягчающим обстоятельством сочли то, что раньше журналист не привлекался к административной ответственности, и у него есть малолетний ребенок. Защита намерена обжаловать решение суда.

Всего суды оштрафовали более 65 участников акции на общую сумму 945 тысяч рублей, трех участников – в том числе Алексея Навального – арестовали. Всего было задержано более 500 человек.

Иван Голунов, корреспондент «Медузы», стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследования, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.