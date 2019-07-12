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Муниципал

16:45

Администрацию МО «Звездное» заподозрили в участии в судебном деле против кандидатов

фото ЗакС политика Администрацию МО «Звездное» заподозрили в участии в судебном деле против кандидатов

Кандидатка в мундепы МО «Звездное» Екатерина Ильина, против которой ранее подал иск соперник по выборам, 12 июля сообщила о вмешательстве в дело представителей муниципального образования.

Самовыдвиженка 12 июля съездила в суд за копией искового заявления, из которого следует, что юристом со стороны истца является Борис Харитонов, сообщила Ильина. По мнению кандидатки, речь идет о заместителе главы местной администрации МО «Звездное» Харитонове Борисе Васильевиче.

Сомнения у собеседницы ЗАКС.Ру вызвала и суть жалобы. Основная претензия истца связана с якобы имеющимися нарушениями в предоставленном Ильиной платежном поручении. Сама кандидатка уверена, что с ее документами все в порядке. Ильина попыталась получить в комиссии копию платежного поручения, однако, как ей сказали в ИКМО, документы по делу уже были отправлены в суд.

Ранее пресс-служба судов Петербурга сообщила, что кандидат в мундепы МО «Звездное» Всеволод Прохорец подал иск к местной избирательной комиссии и двум другим кандидатам: Екатерине Ильиной и Никите Пятаеву. Прохорец потребовал отменить регистрацию соперников как кандидатов в мундепы.

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