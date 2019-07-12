Еще четырем сторонникам Навального отказали в регистрации в ИКМО "Смольнинское"

Избирательная комиссия МО "Смольнинское" 12 июля отказалась зарегистрировать четверых участников команды штаба Алексея Навального в Петербурге. Об этом сообщил в Twitter активист штаба Денис Михайлов.

Отказ сегодня получили Илья Гантварг, Артем Маликов, Дарья Горлова, Владислав Гиллунг. Все они планировали участвовать в выборах как самовыдвиженцы. "Всех кандидатов моей команды сегодня зарубили строго по подписным листам. Большинство подписей признаны недействительными по печально известным базам МВД", - написал Михайлов. Он также добавил, что решение ИКМО штаб планирует оспорить.

Вчера, 11 июля, отказ в регистрации кандидатами в этом же округе получили еще четверо претендентов на места в совете мундепов из числа сторонников Навального, в том числе и сам Денис Михайлов. Двоим выдвиженцам штаба все-таки удалось получить официальный статус кандидатов.