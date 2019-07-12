Несостоявшийся кандидат в губернаторы Козыро пошел на муниципальные выборы от ЛДПР

Выдвинутый «Демократической партией России» в губернаторы Петербурга Владимир Козыро пошел на выборы в муниципальные депутаты Петро-Славянки от ЛДПР. При этом ранее он избирался в совет как самовыдвиженец, а его сын Яков Козыро будет представлять «Единую Россию».

Яков Козыро – действующий глава муниципалитета. В 2014 году он, как и его отец, прошел в совет без партийной поддержки.

Напомним, Козыро-старший 2 июня одним из первых передал в Горизбирком документы для участия в губернаторских выборах. Выставившая его «Демократическая партия России» имеет отношении к политтехнологу и великому магистру Великой масонской ложи России Андрею Богданову. После выдвижения кандидат не смог рассказать журналистам об основах своей губернаторской программы и удивился, что ему придется конкурировать с врио губернатора Александром Бегловым.

Позже Козыро, по словам жителей Петро-Славянки, никак не проявлял себя в поселке в качестве вероятного кандидата в губернаторы и даже не приезжал на местные муниципальные праздники. Необходимые для регистрации подписи муниципальных депутатов в Горизбирком он не принес.

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