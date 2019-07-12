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12 июля, 19:59

На сход в защиту Муринского парка пришли несколько десятков человек

фото ЗакС политика На сход в защиту Муринского парка пришли несколько десятков человек

Жители Калининского района и сочувствующие им активисты собрались на сход в Муринском парке в поддержку зеленой зоны, трансляция ведется в группе «Зеленая коалиция».

На встрече присутствует, в том числе, кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов. В сходе участвуют несколько десятков человек, несмотря на дождь. Одна из участниц встречи заявила, что защитников парка не устраивает приостановка вырубки деревьев, они хотят добиться ее полной отмены и возвращение отданного под застройку участка Муринского парка в ЗНОП. Амосов предложил посадить новые деревья взамен срубленных.

11 июля застройщик «Анна Нова» начал вырубку деревьев для строительства нового спорткомплекса, против чего протестуют местные жители. При этом в апреле вице-губернатор Эдуард Батанов обещал защитникам, что деревья рубить не будут до проведения инвентаризации. На следующий день вырубку приостановили, а врио губернатора Александр Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам.


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