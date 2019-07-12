В ИКМО «Коломна» продолжают не регистрировать кандидатами представителей «Яблока»

На заседании избирательной комиссии МО «Коломна» 12 июля отказали в регистрации трем выдвиженцам от партии «Яблоко».

Как рассказал ЗАКС.Ру выдвинутый партией «Яблоко» Федор Горожанко, отказ комиссии в регистрации трех кандидатов мотивировали неуведомлением ИКМО о партийной конференции. При этом документ высылали телеграммой и по электронной почте, рассказал Горожанко.

По словам выдвиженца, у партии на руках подтверждающий документ об отправлении телеграммы, так что отказ в регистрации неправомерен. Член комиссии с правом совещательного голоса Юрий Багров на заседании подтвердил выполнение «Яблоком» требований закона, сообщил Горожанко.

Председатель ИКМО обосновала неполучение телеграммы ошибками в отправлении – без указания на литеру как часть адреса. Горожанко указал на сомнительность доводов сотрудника комиссии и заявил, что самого факта отправления достаточно для регистрации мундепом. Направление по электронной почте председатель отказалась комментировать, рассказал собеседник.

С третьей попытки, после некоторого колебания, члены комиссии проголосовали за отказ в регистрации Горожанко кандидатом, сообщил ЗАКС.Ру выдвиженец. Аналогичные решения комиссия приняла еще по двум представителям «Яблока». Партия собирается их обжаловать и ожидает положительного исхода, поделился планами Горожанко.

В общей сложности в МО «Коломна» отказали в регистрации семи представителям «Яблока». Так, 11 июля из-за недостающего уведомления о конференции партии отказали четырем выдвиженцам от партии.

Никита Строгов

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