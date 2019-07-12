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12 июля, 20:33

Кандидат в мундепы выиграла на радиостанции целый день с Денисом Четырбоком

фото ЗакС политика Кандидат в мундепы выиграла на радиостанции целый день с Денисом Четырбоком

Кандидат в муниципальные депутаты Екатерина Шевченко выиграла в конкурсе «Авторадио» возможность провести целый день с депутатом ЗакСа Денисом Четырбоком, передает MR7.

Шевченко пока не знает, в каком формате пройдет встреча, и о чем она будет говорить с депутатом. Однако известна дата встречи – 18 июля, и это – третий четверг месяца, день, когда у Четырбока приемный день для граждан.

Четырбок сообщил, что всего в конкурсе победили трое человек, и Шевченко будет с ним находиться целый день, «ориентировочно с 9 утра и до последнего мероприятия». По его словам, такие встречи нужны, чтобы ответить на вопросы местных жителей и показать, что депутат «не лежит на печи и не отдыхает».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:55    
Совершенно плевать , как там четырбок  четырбочится, под песни Отпетых мошенников, а вот то , что он принял закон поднимающий штрафы для избирателей  в разы за неправильную парковку, не построив, ни одной бесплатной, это предлагаю запомнить.

0:46    
По тнт было шоу «замуж за Бузову» и тут что-то очень похожее. Странно, что депутат закса страдает откровенной туйней делая какие то конкурсы. Предлагаю объявить конкурс на право попасть на приём, пусть старушки бьются насмерть у приёмной, а выжившей достанется право аудиенции.

0:23    
Может быть, конкретно в этот день Четыр разовьёт бурную деятельность, может он всегда судердеятелен. За него не скажу. А вот на фото минимум ТРОЕ депутатиков глубоко спят и одна дама сладко дремлет. Т.е.в целом можно сказать, что реально многие избранцы "лежат на печи и отдыхают", разгильдяи.

12 июля, 23:26    
А еще она не знает кто он такой.

12 июля, 22:23    
Вот это удача! Всем ужасно интересно, как там четырбок четырбочится.

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