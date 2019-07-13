Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:41

Избирком забраковал более 10% подписей за выдвижение Яшина в Мосгордуму

фото ЗакС политика Избирком забраковал более 10% подписей за выдвижение Яшина в Мосгордуму

Избирком Москвы признал недействительными 11,4% подписей, собранных муниципальным депутатом Ильей Яшиным в свою поддержку на выборах в Мосгордуму, при допустимом браке 10%, сообщил Яшин в Facebook.

По его словам, из 4936 подписей отклонили 562, большая часть – с помощью базы МВД, признав данные избирателей некорректными. Проконтролировать проверку по этой базе Яшину не позволили.

«В общем, никаких иллюзий: избирком выполняет политический заказ мэрии, чтобы убрать меня с выборов и расчистить дорогу в Мосгордуму для "Единой России" в лице кандидата Касамары», - убежден Яшин.

Юристы штаба кандидата готовят возражения на забракованные подписи, которые планируется рассмотреть в избиркоме 15 июля. Пока Яшину для участия в выборах не хватает 133 подписи.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:50 Повар-рекордсмен из Турции испечет для Путина пирог в честь поставок оружия

11:41 Избирком забраковал более 10% подписей за выдвижение Яшина в Мосгордуму

10:29 В здание украинского телеканала в Киеве выстрелили из гранатомета

12 июля, 20:59 Рейтинг "Единой России" упал до минимума за последние 13 лет   4

12 июля, 20:33 Кандидат в мундепы выиграла на радиостанции целый день с Денисом Четырбоком   5

12 июля, 20:00 Муниципал: В ИКМО «Коломна» продолжают не регистрировать кандидатами представителей «Яблока»   1

12 июля, 19:59 На сход в защиту Муринского парка пришли несколько десятков человек   1

12 июля, 19:28 Муниципал: Несостоявшийся кандидат в губернаторы Козыро пошел на муниципальные выборы от ЛДПР

12 июля, 19:27 "Мемориал" признал обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева политзаключенным

12 июля, 19:23 Муниципал: Кандидаты сообщили о новых конфликтах в ИКМО «Московская застава»   3

12 июля, 18:59 Беглов заявил о готовности участвовать в дебатах   1

12 июля, 18:55 Муниципал: Еще четырем сторонникам Навального отказали в регистрации в ИКМО "Смольнинское"

12 июля, 18:51 Полиция Петербурга не дала провести перформанс «Преступные ИКМО - под суд»   1

12 июля, 18:27 Муниципал: Пенсионерка и юрисконсульт из «Единой России» хотят снять Пивоварова и Грязневич с выборов   6

12 июля, 18:22 Путин поручил Смольному подумать об установке мемориальной доски Алферову

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.