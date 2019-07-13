Избирком забраковал более 10% подписей за выдвижение Яшина в Мосгордуму

Избирком Москвы признал недействительными 11,4% подписей, собранных муниципальным депутатом Ильей Яшиным в свою поддержку на выборах в Мосгордуму, при допустимом браке 10%, сообщил Яшин в Facebook.

По его словам, из 4936 подписей отклонили 562, большая часть – с помощью базы МВД, признав данные избирателей некорректными. Проконтролировать проверку по этой базе Яшину не позволили.

«В общем, никаких иллюзий: избирком выполняет политический заказ мэрии, чтобы убрать меня с выборов и расчистить дорогу в Мосгордуму для "Единой России" в лице кандидата Касамары», - убежден Яшин.

Юристы штаба кандидата готовят возражения на забракованные подписи, которые планируется рассмотреть в избиркоме 15 июля. Пока Яшину для участия в выборах не хватает 133 подписи.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.