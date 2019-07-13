Повар-рекордсмен из Турции испечет для Путина пирог в честь поставок оружия

Турецкий кондитер Хасан Аджар испечет традиционный пирог бёрек для президента России Владимира Путина в связи с началом поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА «Новости».

Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2012 году как человек, изготовивший самый большой бёрек – длиной более двух километров. По его словам, начало поставок ЗРК стало для Турции «долгожданной новостью».

«Понимая, насколько это важно для национальной безопасности нашей страны, а также для связей между Турцией и Россией, я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами. Поэтому я приложу все свое старание, испеку и отправлю сегодня в Кремль лично Владимиру Путину наш традиционный пирог – бёрек», - заявил Аджар.

В качестве начинки повар выбрал брынзу и шпинат, общий вес посылки составит четыре килограмма. Повар планирует, что пирог доставят в течение пяти дней, а бёрек как раз можно употреблять в пищу в течение десяти дней после его изготовления.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 млрд долларов в 2017 году. Эта покупка спровоцировала скандал между Турцией и США: Америка требовала отказаться от сделки и приобрести вместо этого их комплексы Patriot, пригрозив проблемами с продажей Турции истребителей F-35. Турция на уступки не согласилась.