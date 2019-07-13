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15:46

Независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму поддерживают пикетами у избирком

фото ЗакС политика Независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму поддерживают пикетами у избирком

 

В Москве третий день продолжаются одиночные пикеты у Горизбиркома в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, передает «Новая газета».

Незадолго до начала пикетов к месту проведения пришел человек с плакатом, которого сочли провокатором. По словам депутата Пресненского района Анастасии Ромашкевич, он стоял недалеко от входа в Мосгоризбирком более часа, из-за чего участники пикетов не могли проводить свою акцию. Один из пикетчиков встал у другого конца здания, выдержав положенные 50 метров. В итоге полицейские попросили провокатора уйти.

Смысл плаката, который держал этот мужчина, был в том, что у одного из депутатов якобы «есть помощница Лиза, которая снималась в порно», пояснила Ромашкевич. По ее словам, эта Лиза имеет отношения к выборам и помогает на них.

Пикеты в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму начались 10 июля. Многие кандидаты жаловались на вероятный недопуск на выборы. Ранее муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что избирком забраковал более 10% собранных в его поддержку подписей. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

 

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18:56    
Лизу не видел, а вот на фото старлей очень даже ничего...

17:52   Бордунов  
16:28 ""Независимые" от стыда, чести, совести. Некоторые и от ума" - это едросы, а остальные, к сожалению, зависят от их паскудных делишек и "законов".
16:37 Сколько не лей воды в каменте, а не спрячешь тезис из методичек конца 2000х, когда вас стали разводить на фабриках троллей.

16:37    
Сейчас невозможно быть независимым от идеологии и линии какой-либо партии. И необязательно формально состоять в партии. Эти хитрозадые "независимые" применяют известный приём, объявив себя независимыми, чтобы попробовать прорваться к кормушке, оттеснив сегодняшних кормопоедателей. Если прорвутся любые новые претенденты, зависимые или независимые, будет в лучшем случае, может быть, как и было, а вероятней ещё хуже. "Старые" немного наелись и что-то умеют делать, а "новые" наглые, голодные, злые и в основном некомпетентные.

16:28    
"Независимые" от стыда, чести, совести. Некоторые и от ума.

16:12    
Лиза снималась, т.е.работаа. А кое-кто и не работает, а только дупу подставляет.

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