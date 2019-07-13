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16:42

В Москве прошел митинг в поддержку Павла Грудинина

фото ЗакС политика В Москве прошел митинг в поддержку Павла Грудинина

В Москве состоялся согласованный митинг в поддержку экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, передает «Интерфакс».

В митинге приняли сторонники левых сил, в том числе представители КПРФ, «Левого фронта», Народно-патриотического союза и комсомола. Присутствовал и сам Грудинин вместе с делегацией Совхоза имени Ленина, который он возглавляет. Задержаний не было.

«Главное требование: прекратить попытки рейдерского захвата Совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Грудинин. Мы также требуем не заниматься политическими преследованиями», - заявил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Грудинин проходит процедуру развода со своей женой Ириной. Ранее суд решил, что жена получит две трети совместного имущества, Мособолсуд оставил это решение без изменений. Речь идет о банковских счетах, енных бумагах, акциях Совхоза и другом.

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17:33    
Подленьким жуликом оказался экс-кандидат. Есть решение судов, а коммуняки чего-то митингуют. Обосрались с кандидатом - заткнитесь ! Это какую надо иметь наглость - капиталиста- латифундиста предлагать в президенты от КОММУНИСТИЧЕСКОЙ партии !

16:57    
У него по оффшорам распихано немеряно, не обеднеет.

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