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Муниципал

18:01

ИКМО "Черная речка" отказала кандидатам от "Яблока" и "Справедливой России" в регистрации

фото ЗакС политика ИКМО "Черная речка" отказала кандидатам от "Яблока" и "Справедливой России" в регистрации

ИКМО «Черная речка» 13 июля отказала в регистрации на муниципальных выборах всем независимым кандидатам, сообщил ЗАКС.Ру один из кандидатов Александр Шеталин.

По словам Шеталина, комиссия сослалась на отсутствие документа о регистрации партий – хотя на руках у кандидатов были описи, подписанные секретарем ИКМО, о принятии этих документов. Некоторые кандидаты сдавали документы лично, некоторые – через ответственных представителей, отметил кандидат.

У голосовавших не было удостоверений членов комиссии с правом решающего голоса, добавил Шеталин. Однако, по его словам, председатель комиссии отказался разбираться в том, имеют ли эти люди право голосовать, и сослался лишь на свою убежденность в этом. Сами голосовавшие отказывались разговаривать с кандидатами, когда те попросили их объяснить, на основании чего они проголосовали единогласно против регистрации очередного кандидата.

Председатель ИКМО отказал членам комиссии с правом решающего голоса на все запросы документов, которые могли доказать неправомерность этих решений, сказал Шеталин. Также, отметил он, председатель проигнорировал просьбы разобраться в ситуации.

В итоге, судя по предоставленному кандидатом Евгением Чупрунову списку, были зарегистированы только представители «Единой России». Отказы получили выдвинувшиеся от «Яблока» и «Справедливой России».

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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