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Муниципал

19:19

Заседание ИКМО "Екатерингофский" прервалось на беседу с полицией

фото ЗакС политика Заседание ИКМО "Екатерингофский" прервалось на беседу с полицией

Скандальная избирательная комиссия МО "Екатерингофский" 13 июля проводит заседание по вопросу регистрации кандидатов в муниципальные депутаты. Решение должно было быть принято еще 10 июля, но в комиссии заявили об отсутствии кворума. 

Заседание комиссии вызвало большое внимание прессы и активистов. В общей сложности к ИКМО “Екатерингофский” 13 июля пришли более 40 человек. 

Перед заседанием ИКМО журналистов не пропускали охранники. Причиной обозначили отсутствие имен корреспондентов в списке с потенциальными кандидатами. 

– У меня есть список, по которому я работаю, – сказал представитель службы охраны. Проходившие мимо сотрудники администрации на жалобы журналистов не реагировали. Впускать желающих начали с пятиминутным опозданием, в 18:05. 

На заседании присутствующие предложили обсудить регистрацию выдвиженцев в другом помещении из-за переполненности коридора и аудитории. 

– У нас нет другого помещения, – заявили в комиссии.  

В повестке дня ИКМО "Екатерингофский" вопрос о регистрации 22 выдвиженцев. Среди этих кандидатов, в том числе, Федор Горожанко, Александр Шуршев, Полина Костылева, Виктория Дацик. Члены комиссии голосованием решили обсуждать каждого из потенциальных кандидатов с расчетом минута на каждого. 

Члены комиссии с правом совещательного голоса заявили о праве ознакомиться с документами баллотирующихся, поскольку ранее ИКМО препятствовало этому. Комиссия решила выделить лишь 30 минут.

Спустя час сотрудник полиции прервал заседание и вызвал на разговор председателя комиссии Ксению Недбайло. ИКМО объявила перерыв. На столе присутствующие обнаружили проекты решений по каждому желающему баллотироваться. Всем потенциальным кандидатам собираются отказать в регистрации, заявил один из присутствующих, который ознакомился с проектами.

После возвращения с перерыва члены комиссии хотели удалить из помещения “всех, кроме членов с правом совещательного голоса и членов комиссии”. После дискуссии о праве прессы присутствовать на заседании, председатель комиссии согласилась допустить СМИ. О праве присутствовать заявили и потенциальные кандидаты. Разрешение они получили, но помещение было переполнено.

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявлениев полицию. 10 июля должно было пройти заседание по регистрации кандидатов. ИКМО сначала объявила об изменении адреса мероприятия, а позже и вовсе его отменила, сославшись на отсутствие кворума. 

Никита Строгов


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