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Муниципал

13 июля, 21:05

ИКМО "Екатерингофский" не допустила до выборов 14 кандидатов

фото ЗакС политика ИКМО "Екатерингофский" не допустила до выборов 14 кандидатов

Избирательная комиссия МО "Екатерингофский" на заседании 13 июля отказала в регистрации 14 претендентам на участие в муниципальных выборах. Среди получивших отказ - представители партий "Яблоко" и ЛДПР и самовыдвиженцы, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Всего в повестке дня значились 22 претендента на места в совете муниципальных депутатов. Успешно заседание прошло для самовыдвиженцев Анастасии Хвысановой, Ильи Широченкова, Ильи Яковлева, Дмитрия Першина, Марии Кинзы, Владислава Пушкина и Александра Лазарева  и выдвинутого ЛДПР Ивана Короткова.

Отказы получили 14 человек. Среди них глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, на которого в период подачи документов на выдвижение было совершено два нападения, и активист Федор Горожанко, которому после одного из визитов в ИКМО пришлось провести два дня в полиции. 

Получила отказ и жена бойца ММА Вячеслава Дацика Виктория, выдвинутая партией ЛДПР. По ее словам, члены  комиссии  ввели ее в заблуждение на этапе подачи документов. 

Заседание, на котором рассматривали решения по сразу 22 выдвиженцам, проходило в тесном помещении. Комиссия пыталась препятствовать присутствию кандидатов, журналистов и членов комиссии с правом совещательного голоса на мероприятии. Однако, позже все, кто смог уместиться в помещении, получили возможность лично наблюдать за заседанием. Отказы оппозиционерам сопровождались криками "Позор!" и пожеланиями привлечения к уголовной ответственности членов ИКМО. Речи независимых кандидатов в свою защиту встречались аплодисментами.   

По данным ГАС "Выборы", в "Екатерингофском" выдвинулись 52 человека. Из них 25 самовыдвиженцев, два представителя КПРФ, 10 единороссов, девять претендентов от ЛДПР и шесть - от "Яблока".  


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