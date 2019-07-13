В Василеостровском районе отказали в регистрации кандидатам в мундепы от КПРФ

В муниципальных образованиях №7 и "Гавань" избирательные комиссии отказали в регистрации кандидатам от КПРФ, сообщил ЗАКС.Ру бывший глава МО "Васильевский" Николай Смоктий.

В распоряжении ЗАКС.Ру есть решения ИКМО "Гавань" по коммунистке Ларисе Сидор и ИКМО №7 по Любови Никитиной. В первом случае комиссия сообщила, что в партийном документе о выдвижении у Сидор не были указаны место проведения пленума райкома КПРФ, округ выдвижения и нет печати. Во втором - говорится, что "отсутствует оформленное в соответствии с законом… решение пленума комитета партии". По словам Смоктия, идентичные решения были вынесены и по другим коммунистам-василеостровцам.

Он также уточнил, что все замечания были устранены кандидатами в положенный срок, но комиссии это не удовлетворило.

- Они сказали, что партийные документы надо сдавать сразу, в них нельзя вносить исправления как в личные, - объяснил Смоктий.

По его словам, на Васильевском острове ходит слух, что подобные проекты решений подготовлены по всем кандидатам от КПРФ, в том числе и по нему. Сам Смоктий идет в муниципальный совет МО "Васильевский". Решение по его регистрации или отказу в регистрации местная ИКМО должна вынести в воскресенье, 14 июля.

Смоктий уверен, что решение о недопуске коммунистов принимали руководители районной администрации и отделения "Единой России" на Васильевском острове.