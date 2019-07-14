На Урале задержали пенсионера, попытавшегося установить табличку в память о Ричарде Никсоне

В Дегтярске, расположенном в Свердловской области, правоохранители задержали местного жителя, 75-летнего пенсионера Петра Кикилыка за то, что он пытался установить на здании бывшего рудоуправления самодельную мемориальную табличку в память о посещении города президентом США Ричардом Никсоном, передает Е1.

Местная мэрия "перфоманс" пожилого мужчины не оценила: когда он стал устанавливать памятный знак, его задержали полицейские. На пенсионера составили протокол по ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий), а табличку изъяли.

Никсон дважды бывал в Свердловской области. Юным мальчиком он провел на Урале несколько летних месяцев: дело в том, что что с 1925 по 1930 год на Дегтярском медном руднике работали по концессии иностранные компании - родители будущего президента прибыли проконтролировать процесс. Во второй раз Никсон посетил регион в 1959 году - уже будучи главой государства.