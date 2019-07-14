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11:05

Хабаровский полицейский сбил троих пешеходов: один погиб; возбуждено уголовное дело

фото ЗакС политика Хабаровский полицейский сбил троих пешеходов: один погиб; возбуждено уголовное дело

В Хабаровске полицейский, пребывая в трезвом рассудке, совершил наезд на пешеходов: трое пострадали, один погиб по дороге в больницу, передает региональное МВД. Постфактум инцидента возбуждено уголовное дело.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - отмечается в сообщение СК.

Ранее УМВД известило, что ночью в Хабаровске на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской правоохранитель в служебное время въехал на автомобиле в пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. В результате один гражданин скончался, двое с тяжелыми травмами - в больнице. Полицейский был трезв.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин ужесточил наказание для водителей, покинувших место ДТП, в котором погиб один и более человек.

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