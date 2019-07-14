Бортко: Фальсификации на губернаторских выборах готовятся уже сейчас

Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, выступая на митинге 14 июля, раскритиковал решение Горизбиркома открыть "дачные" избирательные участки в Ленинградской и Псковской областях.

- Вы знаете, где выборы состоятся? - спросил Бортко у публики. - Во Пскове. На даче и во Пскове. Фальсификации готовятся уже сейчас.

Он призвал демократических кандидатов в губернаторы Петербурга Михаила Амосова и Надежду Тихонову также обратить внимание на эту проблему. Отметим, что член "Справедливой России" Тихонова также принимает участие в митинге КПРФ.

Бортко предложил коммунистам ответить на готовящиеся фальсификации массовой явкой на выборы. По его словам, если проголосует хотя бы 40% избирателей, врио губернатора Петербурга Александру Беглову будет тяжело победить.

Напомним, КПРФ проводит митинг на площади Ленина против нарушений на муниципальных выборах и в поддержку своего однопартийца Павла Грудинина, которого суд лишил контрольного пакета акций совхоза имени Ленина.

Сергей Еремеев

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