Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:35

Активисту Казаку не разрешили провести перформанс на митинге КПРФ

фото ЗакС политика Активисту Казаку не разрешили провести перформанс на митинге КПРФ

Петербургскому акционисту Вадим Казаку полицейские не разрешили провести перформанс на тему нарушений на муниципальных выборах на митинге КПРФ, который 14 июля начался на площади Ленина.

Казак сообщил ЗАКС.Ру, что принес с собой малиновый пиджак, позолоченную цепь и табличку "Бандиты из 90-х вернулись. Раньше - в ОПГ. Теперь - в ИКМО". Полицейские сказали ему, что вопрос муниципальных выборов не соответствует заявленной теме акции. 

Коммунисты указали в заявке на митинг, что будут разъяснять общественности позицию партии по последним социально-экономическим событиям. При этом почти все выступавшие на сцене вспоминали о многочисленных нарушениях законодательства, допущенных муниципальными избирательными комиссиями Петербурга.

Активист Казак отметил, что тоже подал документы для участия в муниципальных выборах. КПРФ выдвинула его в городе Пушкине.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:10 ИКМО “Васильевский” отказал в регистрации кандидатами бывшему главе муниципалитета и другим представителям КПРФ

16:44 Как в девяностые: Красный митинг против нарушений на выборах

14:06 На митинге КПРФ потребовали отменить выборы в МО "Сергиевское"

13:10 Бортко: Фальсификации на губернаторских выборах готовятся уже сейчас

12:16 ИКМО "Московская застава" через смс приглашает кандидатов в мундепы на сомнительную подачу документов

13 июля, 21:57 В ИКМО “Екатерингофский” вызвали полицию из-за брошенных документов самовыдвиженцев  

13 июля, 21:50 В Василеостровском районе отказали в регистрации кандидатам в мундепы от КПРФ

13 июля, 21:05 ИКМО "Екатерингофский" не допустила до выборов 14 кандидатов

13 июля, 20:32 У администрации Адмиралтейского района требуют допуска кандидатов до выборов

13 июля, 20:18 Снятие оппозиционеров с выборов в "Екатерингофском" встречают криками "Позор!"

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:10 Муниципал: ИКМО “Васильевский” отказал в регистрации кандидатами бывшему главе муниципалитета и другим представителям КПРФ

16:55 В Чернобыльской зоне отчуждения нашли радиоактивный объект

16:44 Как в девяностые: Красный митинг против нарушений на выборах

15:45 "Открывай!": Столичные протестующие добрались до дверей Мосгоризбиркома

14:42 Повинуясь Яшину, участники акции за допуск независимых кандидатов двинулись к мэрии Москвы

14:32 "Допускай!": На несогласованной акции Яшин, Гудков, Жданов требуют регистрации на выборах в Мосгордуму   1

14:06 Муниципал: На митинге КПРФ потребовали отменить выборы в МО "Сергиевское"   2

14:00 Для установки памятной доски властям Петербурга понадобилась справка о том, что Борис Стругацкий был писателем

13:35 Активисту Казаку не разрешили провести перформанс на митинге КПРФ

13:10 Бортко: Фальсификации на губернаторских выборах готовятся уже сейчас   2

12:40 КПРФ начала акцию за честные выборы в Петербурге

12:16 Муниципал: ИКМО "Московская застава" через смс приглашает кандидатов в мундепы на сомнительную подачу документов

11:05 Хабаровский полицейский сбил троих пешеходов: один погиб; возбуждено уголовное дело

10:33 На Урале задержали пенсионера, попытавшегося установить табличку в память о Ричарде Никсоне

13 июля, 23:28 Любовь Соболь объявила голодовку из-за снятия ее кандидатуры с выборов в Мосгордуму   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.