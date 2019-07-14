Активисту Казаку не разрешили провести перформанс на митинге КПРФ

Петербургскому акционисту Вадим Казаку полицейские не разрешили провести перформанс на тему нарушений на муниципальных выборах на митинге КПРФ, который 14 июля начался на площади Ленина.

Казак сообщил ЗАКС.Ру, что принес с собой малиновый пиджак, позолоченную цепь и табличку "Бандиты из 90-х вернулись. Раньше - в ОПГ. Теперь - в ИКМО". Полицейские сказали ему, что вопрос муниципальных выборов не соответствует заявленной теме акции.

Коммунисты указали в заявке на митинг, что будут разъяснять общественности позицию партии по последним социально-экономическим событиям. При этом почти все выступавшие на сцене вспоминали о многочисленных нарушениях законодательства, допущенных муниципальными избирательными комиссиями Петербурга.

Активист Казак отметил, что тоже подал документы для участия в муниципальных выборах. КПРФ выдвинула его в городе Пушкине.

Сергей Еремеев