"Открывай!": Столичные протестующие добрались до дверей Мосгоризбиркома

Помитинговав некоторое время у стен столичной мэрии, участники несогласованного шествия за допуск независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, подошли к стенам здания, где располагается местный Горизбирком. Трансляцию ведет "Медуза".

"Открывай!", - скандирует толпа. К зданию подогнали автозак с полицейскими; дом оцеплен правоохранителями; пока никого не задерживают.

"Полиция с народом, не служи уродам!", - декларируют участники несанкционированного мероприятия.

Среди собравшихся - Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и другие недопущенные до выборов кандидаты, чьи подписи и забраковал МГИК.

В акции принимает участие более тысячи человек.