"Открывай!": Столичные протестующие добрались до дверей Мосгоризбиркома

Помитинговав некоторое время у стен столичной мэрии, участники несогласованного шествия за допуск независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, подошли к стенам здания, где располагается местный Горизбирком. Трансляцию ведет "Медуза".
"Открывай!", - скандирует толпа. К зданию подогнали автозак с полицейскими; дом оцеплен правоохранителями; пока никого не задерживают.
"Полиция с народом, не служи уродам!", - декларируют участники несанкционированного мероприятия.
Среди собравшихся - Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и другие недопущенные до выборов кандидаты, чьи подписи и забраковал МГИК.
В акции принимает участие более тысячи человек.
Пока что самый жесткий эпизод возле здания Мосгоризбиркома pic.twitter.com/R7ehXZivRM— Meduza (@meduzaproject) 14 июля 2019 г.