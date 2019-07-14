Как в девяностые: Красный митинг против нарушений на выборах

Петербургское отделение КПРФ 14 июля провело на площади Ленина акцию на тему последних муниципальных скандалов. В заявке митинга было указано, что его организаторы намерены разъяснить общественности позицию партии по актуальным социально-экономическим вопросам. В их число попали также выборы губернаторские, “мусорный вопрос”, спасение объектов науки и экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, которого лишают совхоза.

Мероприятия в поддержку члена КПРФ Павла Грудинина его однопартийцы провели 13-14 июня по всей стране. На петербургском митинге про “красного директора”, которого через суд лишили контрольного пакета акций ЗАО “Совхоз имени Ленина”, тоже вспоминали не раз, но основное внимание было уделено локальным проблемам. Представители КПРФ, как и десятки других выдвиженцев в депутаты местных советов, не связанных с действующими муниципальными властями и партией “Единая Россия”, испытывают проблемы с допуском до выборов.

В самом начале митинга к кандидатам муниципальным обратился кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ, режиссер Владимир Бортко. В свойственной себе манере он активно общался со сцены с другими участниками мероприятия.

- Вы знаете, где выборы состоятся? - спросил Бортко у сторонников. - Не знаете? А я вам скажу. Во Пскове. На дачах и во Пскове. Мы должны сегодня, сейчас выразить свой протест против этого. Понятно, почему там будут выборы. Фальсификация! Она уже готовится сейчас. И мы не можем промолчать по этому поводу. Я отсюда, с этой трибуны призываю себя и своих конкурентов, но в какой-то степени это и коллеги тоже. Я хочу обратиться к своим коллегам. Я имею в виду двух депутатов [Заксобрания Михаила] Амосова и [Надежду] Тихонову. Мы не будем избираться, если будут выборы во Пскове, потому что их результат предрешен.

По мнению режиссера, в ответ на готовящиеся фальсификации коммунистам необходимо повысить явку. Бортко заявил, что, если на выборы придет хотя бы 40% избирателей, шансов на победу у члена “Единой России”, врио губернатора Александра Беглова будет мало.

- А можно вам вопрос задать? - обратились к Бортко из толпы. - Почему у вас за сценой стоит человек в футболке “Единая Россия”?

Из-за сцены показался комсомолец в белой футболке с логотипом партии власти. Он готовился принять участие в костюмированной сценке в поддержку Грудинина. Стоявшая рядом первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова попыталась объяснить нестандартный внешний вид активиста, но Бортко решил подыграть настроениям толпы. Он пригласил комсомольца на сцену и в шутку публично его отчитал.

Следом за режиссером поочередно выступали партийные деятели и представители социальных инициатив, в том числе защитники Пулковской обсерватории и приехавшие из эко-лагеря у станции Шиес архангелогородцы. Слово дали и другому кандидату в губернаторы Петербурга, депутату ЗакСа от “Справедливой России” Надежде Тихоновой.

- Партия “Справедливая Россия” выражает категорическое несогласие с беспределом на муниципальных выборах, - заявила Тихонова, предложив установить комплексы обработки избирательных бюллетеней на участках, которые уже запятнали свою репутацию скандальными историями, а также отменить выборы в особо отличившихся муниципалитетах.

Видимо, пытаясь расположить к себе аудиторию, эсерка назвала партию “Единая Россия” “либеральной”. Но это не помогло. Парень лет 25-ти крикнул в сторону сцены: “Ваша партия голосует в Госдуме также, как и “Единая Россия. Иди к Сереже Миронову и Путину, шестерка”.

- Да замолчи ты, - повернулся к кричавшему пенсионер с красным флагом.

- А что? Он все правильно говорит, - возразил вполголоса стоявший рядом товарищ пенсионера.

Выкрики не прекращались, хотя никто из окружавших их не поддержал. Тихонова никак не реагировала на происходящее в толпе, хотя, казалось, реплики ее смутили.

Позже кричавший представился корреспонденту ЗАКС.Ру Кириллом, сторонником “Левого фронта”.

- Это то же, что было у нас в дореволюционное время. Наследственная передача власти, - высказал свое мнение Кирилл. - У нее родственник в Государственной Думе, глава одной из четырех фракций (лидер “Справедливой России” Сергей Миронов - дядя Надежды Тихоновой - прим. ЗАКС.Ру), и она получает должность кандидата за счет его протекции.

Почти все выступавшие на митинге рассуждали о скандалах на муниципальных выборах в целом, не акцентируя внимания на отдельных муниципалитетах. Время для конкретики настало ближе к концу акции, когда на сцену вышли выдвиженцы от КПРФ в МО “Сергиевское”. Там сторонники компартии уже более двух недель не могут попасть в здание избирательной комиссии. Представитель движения “За новый социализм” Юрий Боковин рассказал ЗАКС.Ру, что даже ночевал у здания ИКМО в фургончике КПРФ, но все равно с утра в очереди перед ним оказывались одни и те же спортсмены, которые предлагали Боковину подождать.

Зоозащитница Ирина Третьякова хотела пойти в муниципальные депутаты, чтобы создать в Сергиевском площадки для выгула собак, но также даже не смогла попасть в ИКМО.

- Ощущение, что мы вернулись в девяностые. Только тогда братва была вне закона, а сейчас власти покрывают ее, - заявила Третьякова со сцены.

Подобные ассоциации возникли и у жителей других муниципальных образований. Активист из Пушкина Вадим Казак, последние пару месяцев устраивающий политические перформансы в центре Петербурга то вместе с левыми, то с демократами, а то в одиночку, на митинг КПРФ принес малиновый пиджак и позолоченную цепь. Он хотел развернуть плакат “Бандиты из 90-х вернулись. Раньше - в ОПГ. Теперь - в ИКМО”. Оказалось, что Казак тоже идет в муниципальные депутаты от КПРФ. Но сценку с малиновым пиджаком полиция провести ему не дала.

- Они сказали, что муниципальные выборы не соответствуют заявленной теме акции, - объяснил ЗАКС.Ру Казак, пообещав, что проведет свой перформанс в другом месте.

В это самое время со сцены всех призывали подойти к ИКМО “Сергиевское” в понедельник, 15 июля, чтобы высказать общественное презрение членам комиссии. Это будет последний день подачи документов для местных выдвиженцев.

P.S. Вадим Казак выполнил обещание и позже провел свой перформанс у здания Законодательного собрания Петербурга.

фото: Дмитрий Гусев

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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