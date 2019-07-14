ИКМО “Васильевский” отказал в регистрации кандидатами бывшему главе муниципалитета и другим представителям КПРФ

Избирательная комиссия муниципального образования “Васильевский” не стала допускать до выборов в местный совет всех представителей КПРФ, сообщил ЗАКС.Ру бывший руководитель муниципалитета Николай Смоктий.

В этом округе у КПРФ семь выдвиженцев. Пять из них, включая самого Смоктия, работают генеральными директорами частных фирм.

Днем ранее избирательные комиссии также отказали в регистрации кандидатом от КПРФ в МО №7 и “Гавань”. ИКМО нашли недочеты в партийных документах о выдвижении, в частности, указали, что на бумагах не было печатей.

Смоктий был депутатом МО “Васильевский” (ранее назывался МО №8) с 1998 по 2014 год. В то время он состоял сначала в “Справедливой России”, а затем в “Единой России”. Несколько лет был руководителем муниципалитета. В 2014 году Смоктий шел на муниципальные выборы самовыдвиженцем и проиграл команде единоросса Константина Чебыкина, через два года ставшего депутатом Законодательного собрания.

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