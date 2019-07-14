СМИ: Россия отказалась дискутировать с Японией о передаче двух Курильских островов

Токио и Москва вновь не смогли прийти к консенсусу относительно территориальной принадлежности двух островов Курильской гряды из-за нежелания России дискутировать по данному вопросу, передает японское информагентство Kyodo.

Согласно информации, которой поделились российские дипломаты с журналистами издания, диалог не состоялся в том числе потому, что РФ беспокоит возможный альянс страны Восходящего солнца с США.

Кроме того, безоговорочная передача двух островов невозможна просто потому, что россияне восприняли бы эту информацию крайне негативно.

Россия и Япония дискутируют о принадлежности четырех Курильских островов с середины XX века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов гряды - Шикотана и Хабомаи - зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.

После встречи с японским премьер-министром в Кремле 22 января Владимир Путин выразил удовлетворение ходом двустороннего диалога, однако о каких-либо существенных изменениях в переговорных позициях сторон никем и ничего не было сказано. Ожидается, что через несколько месяцев Путин окажет визит в Японию.