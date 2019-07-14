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14 июля, 20:45

Кандидаты в депутаты Мосгордумы Яшин и Соболь задержаны полицией

фото ЗакС политика Кандидаты в депутаты Мосгордумы Яшин и Соболь задержаны полицией

Полиция начала задержания участников акции против снятия независимых кандидатов с выборов у стен Московской городской избирательной комиссии. В автозаке оказались в том числе и кандидаты в депутаты местной думы Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.

Как написал Яшин в Twitter, в автозаке вместе с ним около 20 человек. Среди задержанных корреспондент "Дождя", сообщило издание. 

После восьми вечера полиция начала объявлять, что акция незаконна, и призвала всех присутствующих разойтись. Затем правоохранители начали жестко вытеснять протестующих с территории у здания избиркома.

По данным "ОВД-Инфо" один из автозаков направляется в ОВД "Хамовники". Схваченные полицией участники акции жалуются на травмы, полученные  из-за применения к ним грубой физической силы правоохранителями. У задержанного Ивана Русакова сотрясение мозга, к нему вызвали скорую помощь. У Игоря Ефимова разбит нос, у него течет кровь. Еще у одного задержанного Андрея Белявского, возможно, сломан мизинец.

Сегодня, 14 июля, в столице проходит несогласованная акция с требованием допустить независимых кандидатов до выборов Мосгордуму. В мероприятии приняли участие порядка тысячи человек. 

Накануне получившая недопуск до выборов из-за забракованных подписей соратница Навального Любовь Соболь объявила протестную голодовку.

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14 июля, 21:09    
Только в Росгвардии 350 тысяч бойцов...Ну, можно, наконец-то, эту кучку прозападных уродов успокоить? За что зарплату правоохранители получают?

14 июля, 21:05   копьеносец  
может заранее автозаку колесо пробить?

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