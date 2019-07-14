Кандидаты в депутаты Мосгордумы Яшин и Соболь задержаны полицией

Полиция начала задержания участников акции против снятия независимых кандидатов с выборов у стен Московской городской избирательной комиссии. В автозаке оказались в том числе и кандидаты в депутаты местной думы Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.

Как написал Яшин в Twitter, в автозаке вместе с ним около 20 человек. Среди задержанных корреспондент "Дождя", сообщило издание.

После восьми вечера полиция начала объявлять, что акция незаконна, и призвала всех присутствующих разойтись. Затем правоохранители начали жестко вытеснять протестующих с территории у здания избиркома.

По данным "ОВД-Инфо" один из автозаков направляется в ОВД "Хамовники". Схваченные полицией участники акции жалуются на травмы, полученные из-за применения к ним грубой физической силы правоохранителями. У задержанного Ивана Русакова сотрясение мозга, к нему вызвали скорую помощь. У Игоря Ефимова разбит нос, у него течет кровь. Еще у одного задержанного Андрея Белявского, возможно, сломан мизинец.

Сегодня, 14 июля, в столице проходит несогласованная акция с требованием допустить независимых кандидатов до выборов Мосгордуму. В мероприятии приняли участие порядка тысячи человек.

Накануне получившая недопуск до выборов из-за забракованных подписей соратница Навального Любовь Соболь объявила протестную голодовку.