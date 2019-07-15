Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:21

Ночью Соболь отпустили из ОП с двумя протоколами

фото ЗакС политика Ночью Соболь отпустили из ОП с двумя протоколами

Любовь Соболь, задержанную накануне, 14 июля, у стен Мосгоризбиркома за участие в акции гражданской солидарности с незарегистрированными кандидатами в местную думу - в числе которых и соратница Навального, ночью отпустили из ОВД "Лужники", вручив два протокола - по ст. 19.3 и 20.2 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования").

Она отметила, что полицейские расценили встречу с избирателями как несанкционированный митинг, организованный через интернет. Также Соболь пояснила, почему попыталась убежать от правоохранителей.

"Я считаю, что меня задержали незаконно. Я имею право проводить агитацию, пока являюсь кандидатом в Мосгордуму, пока мне не отказали официально, я имею право собираться с избирателями на территории Москвы. Что и было сделано не только мной, но и другими 16 независимыми кандидатами. Поэтому никаких нарушений я не совершала. Полицейские, когда задерживали меня, не представлялись, не объясняли причин задержания, просто грубо винтили", - рассказала Соболь в беседе с "Дождем".

Как и собиралась, юрист ФБК продолжит начатую 13 июля голодовку.

Также ночью из отдела полиции выпустили другого незарегистрированного кандидата в Мосгордуму - Илью Яшина.

Накануне вечером полиция стала грубо задерживать участников протестной акции, собравшихся у стен Мосгоризбиркома. Некоторым активистам после понадобилась врачебная помощь: одного юношу избили - позже медики констатировали у него сотрясение мозга; другому сломали нос.

Всего на мероприятие собрались более 1000 человек.

Акция продолжится и сегодня.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:08    
Соболь-это животное!!!

11:01    
Полицаев к ответу

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:33 Муниципал: ГИК затребовал у ИКМО «Екатерингофский» все решения о регистрации и отказе в регистрации кандидатов

11:21 С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил почти тысячу тонн "санкционки"

10:51 Ковалев предлагает отдать теплицы Таврического дворца не "Гинзе", а детям

10:23 В правительстве предложили ввести дополнительный выходной для россиян

10:03 В Смольном пояснили, отчего им понадобилась справка о заслугах Стругацкого

9:41 Сокуров закрывает интересовавший полицию фонд "Пример интонации"

9:21 Ночью Соболь отпустили из ОП с двумя протоколами   2

14 июля, 20:45 Кандидаты в депутаты Мосгордумы Яшин и Соболь задержаны полицией   3

14 июля, 18:00 СМИ: Россия отказалась дискутировать с Японией о передаче двух Курильских островов   1

14 июля, 17:10 Муниципал: ИКМО “Васильевский” отказала в регистрации кандидатами бывшему главе муниципалитета и другим представителям КПРФ   2

14 июля, 16:55 В Чернобыльской зоне отчуждения нашли радиоактивный объект

14 июля, 16:44 Как в девяностые: Красный митинг против нарушений на выборах   1

14 июля, 15:45 "Открывай!": Столичные протестующие добрались до дверей Мосгоризбиркома   2

14 июля, 14:42 Повинуясь Яшину, участники акции за допуск независимых кандидатов двинулись к мэрии Москвы

14 июля, 14:32 "Допускай!": На несогласованной акции Яшин, Гудков, Жданов требуют регистрации на выборах в Мосгордуму   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.