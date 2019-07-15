Ночью Соболь отпустили из ОП с двумя протоколами

Любовь Соболь, задержанную накануне, 14 июля, у стен Мосгоризбиркома за участие в акции гражданской солидарности с незарегистрированными кандидатами в местную думу - в числе которых и соратница Навального, ночью отпустили из ОВД "Лужники", вручив два протокола - по ст. 19.3 и 20.2 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования").

Она отметила, что полицейские расценили встречу с избирателями как несанкционированный митинг, организованный через интернет. Также Соболь пояснила, почему попыталась убежать от правоохранителей.

"Я считаю, что меня задержали незаконно. Я имею право проводить агитацию, пока являюсь кандидатом в Мосгордуму, пока мне не отказали официально, я имею право собираться с избирателями на территории Москвы. Что и было сделано не только мной, но и другими 16 независимыми кандидатами. Поэтому никаких нарушений я не совершала. Полицейские, когда задерживали меня, не представлялись, не объясняли причин задержания, просто грубо винтили", - рассказала Соболь в беседе с "Дождем".

Как и собиралась, юрист ФБК продолжит начатую 13 июля голодовку.

Также ночью из отдела полиции выпустили другого незарегистрированного кандидата в Мосгордуму - Илью Яшина.

Накануне вечером полиция стала грубо задерживать участников протестной акции, собравшихся у стен Мосгоризбиркома. Некоторым активистам после понадобилась врачебная помощь: одного юношу избили - позже медики констатировали у него сотрясение мозга; другому сломали нос.

Всего на мероприятие собрались более 1000 человек.

Акция продолжится и сегодня.