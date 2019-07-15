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9:41

Сокуров закрывает интересовавший полицию фонд "Пример интонации"

фото ЗакС политика Сокуров закрывает интересовавший полицию фонд "Пример интонации"

Режиссер Александр Сокуров принял решение закрыть некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Заявление, как пишет "Коммерсант", он сделал во время дискуссии в киношколе "Индустрия на "Стрелке".

"Мы закроем наш фонд „Пример интонации“ в следующем году из-за недостатка средств к существованию", - заявил режиссер.

Фонд был основан Сокуровым в 2013 году. Основной его целью являлась поддержка режиссеров-дебютантов. Организацию поддерживал Минкульт, петербургский комитет по культуре, Общественный фонд Владимира Смирнова, киностудия "Ленфильм".

Напомним, в декабре 2018 года стало известно об обысках в фонде "Пример интонации". В полицию подали жалобу, в которой говорилось о возможных хищениях бюджетных средств в организации. В фонде за финансы отвечал директор Николай Янкин. После полиция провела ещё одну проверку по жалобе, но не нашла нарушений. Сокуров сообщил, что "донос" мог написать бывший сотрудник, чтобы избежать возращения долга. Как пояснил режиссер, экс-работник занял крупную сумму денег у фонда и у него самого, а после "исчез".

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