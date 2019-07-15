В правительстве предложили ввести дополнительный выходной для россиян В Министерстве труда выступили с инициативой ввести дополнительный выходной, который граждане России должны будут потратить на прохождение обязательного медицинского осмотра, передает "Российская газета". Предложение Минтруда предусматривает соответствующий закон, согласно которому россияне в возрасте от 40 лет в специально обозначенный день посещают врачей общей практики. В мае инициатива ведомства обсуждалась различными законодательными инстанциями и партнерами. В июле премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о массовой диспансеризации взрослого населения в 2019 и 2020 годах. Татьяна Голикова предположила, что на медосмотры должны прийти не менее 60 млн человек. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен