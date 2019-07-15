Ковалев предлагает отдать теплицы Таврического дворца не "Гинзе", а детям

Руководитель фракции "Справедливая Россия" петербургского ЗакСа Алексей Ковалев поинтересовался у главы аппарата губернатора Любови Совершаевой о планах Смольного заключить концессионное соглашение с Ginza Project о реконструкции заброшенных теплиц Таврического сада в том числе под ресторанный комплекс.

Парламентарий уверен, что участок следует вернуть в границы объекта культнаследия "Таврический дворец с садом" и обновить оранжерею за счет города, после чего передать её в управление Дворца творчества юных.

Концепция "реновации" теплиц была представлена "Гинзой" 17 апреля на Неделе городских изменений. Согласно условиям соглашения, участок передается в аренду компании на 35-летний срок. За это время на территории должны быть возведены оранжереи, пространства для ярмарок, киноцентр, концертно-театральная площадка.

Ковалев интересуется, принято ли правительством окончательное решение по оранжереям, предусмотрена ли компенсация недополученной прибыли городом инвестору, планируется ли передача прав собственности на объект недвижимости инвестору после исполнения концессии.

Ранее, напомним, запущенные теплицы Таврического сада выставили на аукцион.

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