Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:21

С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил почти тысячу тонн "санкционки"

фото ЗакС политика С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил почти тысячу тонн "санкционки"

Начиная с 2015 года - времени, когда Владимир Путин подписал указ об уничтожении попадающих на территорию РФ санкционных продуктов - Роспотребнадзор задержал на границе и позднее уничтожил 985 тонн товаров, попавших под запрет, известила пресс-служба ведомства.

Продукция ищется специалистами надзорного органа в том числе на оптовых базах, в магазинах, рынках и распределительных центрах.

63% уничтоженной еды - фрукты и овощи.

Предпринимателям, предпринявшим попытку незаконного ввоза продукции, Роспотребнадзор выписал 866 млн рублей штрафов.

По состоянии на 1 апреля текущего года Россельхознадзор "ликвидировал" более 27 тонн "санкционки".

В начале июля вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что уничтожать "запрещенные" продукты питания следует прекратить, в связи с чем следует проработать этот вопрос на правовом поле.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:22 Беглов дал подчиненным неделю на ликвидацию стихийных свалок

17:59 "Метрострой" отсудил у Смольного почти 550 млн рублей

17:44 Активисты напомнили о влиянии Макарова на Петроградский район

17:29 Ганапольский жалеет Яшина и Навального, "состарившихся" при Путине   2

17:06 Возле ЗакСа Петербурга начались пикеты за честные выборы

16:55 Полицейские объяснили, в чем виноват автор плаката "пудинг лор"   1

16:52 Матвиенко: Запреты в интернете не получат продолжения

16:15 Протестующие кандидаты в Мосгордуму готовы подать в суд на главу МГИК

15:49 Акцию памяти Эстемировой на Красной площади прервала полиция   1

15:28 Муниципал: Кандидаты в депутаты МО "Екатерингофский" боятся "агентов влияния иностранных государств"   1

14:50 Глава МГИК согласился встретиться при закрытых дверях с протестующими кандидатами в Мосгордуму

14:15 Муниципал: ГИК намерен предложить упразднить ИКМО

14:10 Матвиенко: Право однополым семьям усыновлять детей приведет к вырождению человечества   3

14:09 Смольный согласовал митинг, на котором потребуют переноса муниципальных и губернаторских выборов   3

13:45 Муниципал: Снятые с мунвыборов кандидаты "Яблока" будут добиваться регистрации через ЦИК, а не суды

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.