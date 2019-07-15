С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил почти тысячу тонн "санкционки"

Начиная с 2015 года - времени, когда Владимир Путин подписал указ об уничтожении попадающих на территорию РФ санкционных продуктов - Роспотребнадзор задержал на границе и позднее уничтожил 985 тонн товаров, попавших под запрет, известила пресс-служба ведомства.

Продукция ищется специалистами надзорного органа в том числе на оптовых базах, в магазинах, рынках и распределительных центрах.

63% уничтоженной еды - фрукты и овощи.

Предпринимателям, предпринявшим попытку незаконного ввоза продукции, Роспотребнадзор выписал 866 млн рублей штрафов.

По состоянии на 1 апреля текущего года Россельхознадзор "ликвидировал" более 27 тонн "санкционки".

В начале июля вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что уничтожать "запрещенные" продукты питания следует прекратить, в связи с чем следует проработать этот вопрос на правовом поле.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.