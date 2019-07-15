«Коммунисты России» предложили установить в Петербурге памятник «Жертвам беспредела ИКМО»

Петербургское отделение «Коммунистов России» 15 июля выступило с инициативой создания мемориала «Жертвам беспредела ИКМО», сообщили ЗАКС.Ру в партии.

По словам лидера городской организации Сергей Малинковича, только половина из 200 выдвинутых партией кандидатов смогли попасть в помещения избирательных комиссий и подать документы для участия в муниципальных выборах.

«И сейчас во многих случаях от ИКМО идут такие чудные отказы в регистрации, что непонятно даже, какую такую траву курят по ночам некоторые члены некоторых избирательных комиссий некоторых муниципальных образований», - отметил Малинкович.

Установить памятник коммунисты предлагают у помещения ИКМО «Сергиевское», где ночное дежурство вели их коллеги из КПРФ, или у ИКМО «Екатерингофское», отметившейся в эту кампанию многочисленными скандалами и в итоге отказавшей в регистрации большинству независимых от партии власти кандидатов.

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