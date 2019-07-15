Министр Орешкин доехал до Тольятти на Lada и признал, что дороги нуждаются в ремонте

Руководитель Министерства экономического развития Максим Орешкин провел "профессиональный" эксперимент: доехал до Тольятти на изобретении отечественного автопрома - Lada Xray - с тем, чтобы посетить форум моногородов, передает РИА "Новости".

Постфактум своего путешествия, которое министр подробно освещал в личном Instagram, он признал, что российское авто - годно, а вот дороги - места плохи.

"Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили", - сетует он, признавая, между тем, что федеральные трассы вполне хороши.

Орешкин проехался по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Главная цель поездки - подготовить позицию для руководимого им министерства "для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М7".