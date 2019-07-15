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Муниципал

12:54

Суд встал на сторону незарегистрированной ИКМО «Ржевка» кандидатки

фото ЗакС политика Суд встал на сторону незарегистрированной ИКМО «Ржевка» кандидатки

Красногвардейский районный суд 15 июля признал незаконным решение избирательной комиссии МО «Ржевка», отказавшейся регистрировать кандидатом в муниципальные депутаты самовыдвиженку Марию Гаврилову, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

4 июля Гавриловой отказали в регистрации из-за якобы нарушения сроков сдачи подписных листов. Документы она подала 2 июля.

Изначально ИКМО «Ржевка» принимала выдвиженцев до 29 июня. Однако впоследствии Горизбирком обязал продлить срок сдачи документов в комиссию. Но Гавриловой и ряду других кандидатов все равно не удалось подать подписные листы членам «рабочей группе», так как бумаги были датированы 30 июня.

- Представители МО «Ржевка» в суде отстаивали следующую позицию: кандидатам продлили срок на принятие документов, но сделаны они были быть до 29 июня, - рассказал ЗАКС.Ру присутствовавший на судебном заседании в качестве слушателя Алексей Федоров.   

Суд удовлетворил требование истца о рассмотрении вопроса по регистрации Гавриловой.

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