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12:55

Милонов предложил Беглову сделать у "Пулково" бесплатные парковки

фото ЗакС политика Милонов предложил Беглову сделать у "Пулково" бесплатные парковки

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к временному градоначальнику Северной столицы Александру Беглову с предложением сделать на прилегающих к аэропорту "Пулково" территориях бесплатные парковки.

"В настоящее время наши горожане и путешественники лишены возможности бесплатно оставить свой транспорт поблизости от аэропорта. Вместо бесплатных парковочных мест люди вынуждены использовать весьма дорогостоящие стоянки, где стоимость услуги ограничивается лишь аппетитами компании-оператора", - отмечает Милонов.

По мнению парламентария, отсутствие вблизи аэропорта постоянно функционирующей безвозмездной автостоянки снижает инфраструктурную привлекательность петербургской воздушной гавани.

В связи с выше обозначенным Милонов и просит Беглова рассмотреть возможность разработки некоего компромисса, благодаря которому в "Пулково" появились бы бесплатные автостоянки.

"К примеру, рекламный сектор, который активно ищет новые площадки для размещения, и для которого территория аэропорта является заманчивым проектом, мог бы снять проблему платных парковок в принципе. Рекламный бизнес получает выгодные места для размещения, а люди получат бесплатную зону парковок, где будут установлены рекламные конструкции", - полагает народный избранник.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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