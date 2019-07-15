Снятые с мунвыборов кандидаты "Яблока" будут добиваться регистрации через ЦИК, а не суды

Представители партии "Яблоко", получившие отказ в регистрации кандидатами в муниципальные депутаты в Петербурге, не будут оспаривать решения ИКМО через суд, а попробуют добиться справедливости посредством ЦИК, поведал Максим Кац.

"ЦИК немедленно прекращает рассмотрение жалобы на отказ в регистрации, если она поступила в суд. При этом сроки обжалования таковы, что невозможно успеть и туда, и туда. Поэтому после отказа Горизбиркомом нужно выбирать - обращаемся мы в ЦИК или в суды. Обычно все выбирают суды, мы решили выбрать ЦИК", - сообщил руководитель предвыборной муниципальной кампании.

Кац уточнил, что в Центризбирком будут направлены все дела по отказам в регистрации кандидатам-"яблочникам", которые всенепременно будут рассмотрены по существу. На данный момент документы не приняты у 244 человек.

По подсчетам "Яблока", наиболее всего им отказывали в Петроградском, Василеостровском, Центральном и Московском районах.