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Новости

14:09

Смольный согласовал митинг, на котором потребуют переноса муниципальных и губернаторских выборов

фото ЗакС политика Смольный согласовал митинг, на котором потребуют переноса муниципальных и губернаторских выборов

Очередная акция на тему нарушений в рамках предвыборной кампании планируется в Петербурге, на площади Ленина 24 июля в 19-30, сообщил ЗАКС.Ру один из ее организаторов, руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

В понедельник, 15 июля, Смольный согласовал митинг, целью которого указано выражение общественного мнения в электоральной сфере. Заявленная численность участников – 1000 человек.

Врански уточнил, что одним из требований этой акции будет перенос муниципальных и губернаторских выборов в Петербурге с 8 сентября на зиму.

- Мы добиваемся переноса и муниципальных и губернаторских выборов, отмены «муниципального фильтра», регистрации всех кандидатов. Все избирательные комиссии, которые были замешаны в махинациях и фальсификациях, распустить и привлечь к ответственности. В том числе нужно распустить Горизбирком, который не может повлиять на ситуацию, ну или зачастую просто потворствует решениям, которые были приняты нижестоящими комиссиями, - заявил созаявитель.

По словам Врански, в организации акции участвуют в том числе получившие отказ в регистрации кандидаты в муниципальные депутаты из Выборгского, Московского, Петроградского, Приморского и Центрального района.

- Самая большая инициативная группа на Петроградке. Там, по-моему, уже 50 человек, - отметил Врански.

Он также добавил, что акцию уже поддержали «Объединенные демократы», «Левый фронт», «Бессрочный протест», защитники Пулковской обсерватории, движение «Весна». Организаторы разослали приглашения присоединиться к митингу представителям левой и демократической системной оппозиции.


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17:55    
Надо выносить единый день голосования из дачного сезона, например на начало ноября, 7 ноября подойдёт!
Что касается губернаторских и муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, то надо их отменить, реформировать избирательную систему, упразднить ИКМО и тогда уже начать избирательную кампанию. Выборы, которые назначены на 8 сентября, уже в зародыше фальсифицированы. Отменить!

15:47    
Все на митинг, систему можно поставить на место!

15:40    
Митингуй - не митингуй, а всю систему менять надо.

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